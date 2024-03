Patrice Rushen New Morning Paris, mardi 16 juillet 2024.

Le mardi 16 juillet 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. payant Tarif New Morning : 38.50 EUR

Pour la 1ère fois en France, l’iconique Patrice Rushen vient se produire en tête d’affiche pour interpréter son répertoire culte, jazz funk et disco des années 70/80 !

Nominée plusieurs fois aux Grammy Awards, Patrice Rushen est une artiste incontournable de la scène jazz, soul et R’n’B.

Toujours en activité à l’heure actuelle, elle s’est fait connaître vers la fin des années 70 et a marqué sa génération.

Sa brillante carrière est surtout marquée par un grand nombre de collaborations avec les grands noms du métier, dont surtout son ami et mentor Quincy Jones.

Musicienne, chanteuse, compositrice et productrice, Patrice Rushen est aujourd’hui une des artistes les plus respectés du monde de la musique.

Patrice Louise Rushen est née le 30 Septembre 1954 à Los Angeles, Californie. Dès l’âge de trois ans, elle s’initie au piano et notamment à la musique classique, avant de se tourner vers le jazz à son adolescence.

Elle intègre d’abord le jazz band de son lycée, avant de participer en 1972 au fameux Festival jazz de Monterey, duquel elle finit lauréate.

Elle sera entre temps diplômée en musique à l’Université de Southern California. Patrice Rushen perfectionne également son doigté en jouant aux côtés des grands jazzmen comme Benny Golson, Gerald Wilson, Abbey Lincoln ou encore Donald Byrd et Sonny Rollins.

Elle sera plus tard sollicitée par Lee Ritenour et intégrera sa formation en 1977. En parallèle, elle débutera une carrière solo en 1973, en signant chez Prestige Records après que ce dernier l’ait remarquée à Monterey.

Elle sort les albums « Prelusion » en 1974, « Before the dawn » en 1975 et « Shout it out » en 1976, avant de déménager chez Elektra Records en 1978.

Chez son nouveau label, elle Change de style et délaisse le jazz pur pour jouer un son plus funky et R’n’B, à l’instar de son quatrième album « Patrice ».

Désormais, elle est déjà considérée comme une chanteuse hors-pair et est très demandée pour ses qualités de pianiste.

Après « Patrice », la chanteuse, claviériste, auteure et compositrice Patrice Rushen sortira « Pizzazz » en 1979, « Posh » en 1980, « Straight from the heart » en 1982 et « Now » en 1984, avant de signer chez Arista Records.

De ces quatre opus sont tirés les hits « Haven’t you heard », « Feels so real » « Watch out », « You remind me » et « Never gonna give you up », qui se classent tous en bonne position dans le Top Ten des charts R’n’B.

L’un des plus grands succès de sa carrière restera le hit « Forget me nots ». Bien classé dans le Billboard, ce chef-d’oeuvre sera utilisé dans le film à succès « Big », remixé et samplé par plusieurs grands artistes dont George Michael pour son « Fastlove », Will Smith pour « Men in Black » et Mc Solaar pour « Les temps Change nt ».

Sortiront ensuite trois autres albums, dont le très célèbre « Signature » sorti en 1997.

Durant toute sa carrière, on ne compte plus les Chanson s de Patrice Rushen qui sont devenues de grands tubes ou sont samplées par des artistes contemporains.

Parmi ces derniers, on cite à titre d’exemple Smooth, Kirk Franklin, Musiq Soulchild, 9th Wonder, Faith Evans, Mobb Deep, R-Kelly ainsi que d’innombrables rappeurs.

Patrice Rushen restera à tout jamais célèbre pour avoir été la première femme à être Directeur Musical des Grammy Awards, lors des 46 ème, 47 ème et 48 ème éditions annuelles.

En 43 ans, elle a également été la première femme Chef Compositeur et Directeur Musical des Emmy Awards.

Pour étoffer ce palmarès de « première », Patrice Rushen est aussi la première femme à être Directeur Musical pour NAACP Image Awards, poste qu’elle a d’ailleurs tenu pendant 12 années consécutives.

Elle est entre autres, la seule femme à avoir été désignée Directeur Musical, Arrangeur et Compositrice pour le « Peoples Choice Awards » ainsi que pour le « Midnight Hour » de CBS.

Pour finir, si l’on doit juger la grandeur d’une artiste par ses collaborations, on peut dire que Patrice Rushen est l’une des plus respectées de toute l’histoire de la musique.

En 35 ans de carrière, elle a jusqu’ici déjà collaboré avec presque tous les grands noms de la musique, pour ne citer que Joe Henderson, George Bohanon, James Gadson, Ndugu Chancler, Ernie Watts, Chaka Khan, Babyface, Ramsey Lewis, Al Jarreau et George Benson.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010

Contact : https://www.newmorning.com/20240716-5938-festival-all-stars-patrice-rushen.html https://www.facebook.com/events/1310803132922484/ https://www.facebook.com/events/1310803132922484/ https://www.newmorning.com/20240716-5938-festival-all-stars-patrice-rushen.html#billetterie

Patrice Rushen