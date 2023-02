PATRICE PALOMA – GRANDE SALLE NIMES Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes

PALOMA (PLATESV-R-2020-011763 -011766- 011767) présente ce concert Patrice tombe tout petit dans la marmite du reggae, initié par un père qui lui apprend le patois jamaïcain. Aujourd'hui le compositeur-chanteur à la voix reconnaissable entre mille a déjà sorti 11 albums dont son dernier « Life's Blood ». Ayant fait le tour du monde avec son titre phare « Soul Storm », sa musique combine reggae, cuivres pétillants dans l'esprit soul, guitares folk acoustique et rythmes hip hop. Il fait partie de ces musiciens, à l'instar de Junior Delgado ou de Bim Sherman, qui font un reggae libre de toute contrainte, envisageant plutôt ce style comme une musique actuelle et audacieuse.

Détails Catégories d'Évènement: Gard, Nîmes Lieu PALOMA - GRANDE SALLE Adresse 250 chemin de l'aérodrome Ville NIMES Tarif 30.2-30.2

NIMES Gard