Genève AMR / Sud des Alpes Genève PATRICE MORET QUINTET AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

PATRICE MORET QUINTET AMR / Sud des Alpes, 17 septembre 2021, Genève. PATRICE MORET QUINTET

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 17 septembre à 21:30

Ce contrebassiste, chercheur insatiable de gravité, d’espace et de profondeur du son, s’aventure (enfin) sur scène sous son nom avec ses propres compositions, après 7 enregistrements en tant que sideman pour le label ECM. Il s’entoure de quatre ami.e.s et brillants musicien/ne/s, reconnu.e.s par la scène internationale, aux univers puissants. Cela promet un moment intense. Patrice Moret, contrebasse Matthieu Michel, bugle, trompette Sara Oswald, violoncelle Stefan Aeby, claviers Hans-Peter Pfammatter, Piano

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T21:30:00 2021-09-17T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève