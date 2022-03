Patrice Mercier Bijou Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Spectacle _Tant de Parole_ **Dans le cadre du festival Satire à Vue** Bien connu par les amateurs de Goguettes et des téléspectateurs de Canal + de la grande époque (_Action discrète_), Patrice Mercier ne recule devant rien. En plein entre-deux-tours présidentiel, il se saisira de tous les sujets du moment, profitant des digressions des uns et des autres. Doté d’un sens de la dérision hors norme, et accompagné par Missonne au piano, Patrice Mercier en fera voir de toutes les couleurs : humour noir et rire jaune en priorité. ### Plus d’infos [Site web du Bijou](https://www.le-bijou.net/) ![]() ### Infos pratiques Le 8 avril à 21h30

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France

