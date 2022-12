Patrice Koutchevsky | Exposition Fouesnant Fouesnant OT FOUESNANT LES GLENAN Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Patrice Koutchevsky | Exposition
l'Archipel, 1 Rue des Îles, Fouesnant

7 janvier 2023 – 25 mars 2023

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant

Finistère Fouesnant La nature est poète Est-ce qu’il s’agit du ciel ?

S’agit-il de la mer ou bien d’un bout de terre ?

Origine animale, minérale, végétale.

De quoi s’agit-il ?

Matière fluide passée par le pinceau qui la capte et la rend palpitante.

La nature est poète

Est-ce qu'il s'agit du ciel ?
S'agit-il de la mer ou bien d'un bout de terre ?
Origine animale, minérale, végétale.
De quoi s'agit-il ?
Matière fluide passée par le pinceau qui la capte et la rend palpitante.
Une géographie lumineuse apparaît.

« Dans la contemplation, se laisser traverser, imprégner, se faire récepteur puis peindre : une expérience de la pensée plutôt que des sens. Je ne pense pas avec les mots, je pense avec les couleurs : vision métaphysique de la nature, sans quête d'aucune vérité. Particule éphémère de cette effervescence de vie, j'éprouve vertige et humilité et tente à ma manière d'en exprimer la poésie offerte. Mes outils : un corps pensant et des couleurs ! » 
Patrice Koutchevsky

contact.archipel@ville-fouesnant.fr
+33 2 98 51 20 24
http://www.archipel-fouesnant.fr/

