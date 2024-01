Patrice + 1ère partie à l’EMB Sannois EMB Sannois Sannois, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 20h30 à 23h55

.Tout public. payant

Tarif prévente : 24€

Tarif réduit : 22€

Tarif Cart’EMB Jeune : 20€

Majoration de 2€ le soir du concert

Patrice est à la fois ce chanteur acclamé dans les grandes salles de Paris à Berlin, et ce type en salopette dans les collines jamaïquaines, transpirant à grosses gouttes sous le soleil, pour construire de ses propres mains la maison et le studio dont il rêve depuis toujours.

Patrice est à la fois ce chanteur acclamé dans les grandes salles de Paris à Berlin, et ce type en salopette dans les collines jamaïquaines, transpirant à grosses gouttes sous le soleil, pour construire de ses propres mains la maison et le studio dont il rêve depuis toujours.

Ses voyages incessants sont toujours la principale source d’inspiration de ses chansons. Les rencontres fortuites et les expériences vécues lui procurent cette énergie créative qu’il restitue ensuite à son public, parfois dans des happenings au petit matin.

Sur la chanson « Sun Is Out », issus de son nouvel album « 9 », au refrain soulfull et choeurs pop, il célèbre ces précieux instants de communion ou le temps se dilue. C’est quasiment le leitmotiv de ce nouvel album : magnifier le plaisir d’être ensemble, croire en nos rêves, chérir des valeurs essentielles de liberté et de sincérité, tout simplement. Ces thèmes universels inspirent les artistes depuis des millénaires, et Patrice les orchestre à son tour de façon singulière.

Ce disque est criblé du chiffre 9, comme le nombre de titres au tracklisting. Comme la somme des albums réalisés en son nom depuis plus de vingt ans. Comme le jour de son anniversaire (9 juillet), et comme le nombre de mois qu’il faut pour accoucher d’un nouvel enfant. « 9 », parce que ce disque est une vraie renaissance après une longue absence, prolongée encore par la pandémie. Patrice en a profité pour perfectionner son savoir-faire dans d’autres domaines que la musique : les clips qu’il réalise lui-même, le merchandising qu’il fabrique lui-même, les tournées qu’il organise lui-même, etc.

EMB Sannois 2 Rue du Président Georges Pompidou 95110 Sannois

Contact : https://emb-sannois.org/evenement/patrice-1ere-partie/ +33139800139 com@emb-sannois.org https://emb-sannois.org/billetterie/

EMB