Remise des médailles «Randonnées médaillées» Patouland (parking de l’OT) Saint-Lary-Soulan, 21 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Au programme 3 randos : Caneilles, Pla d’Adet et Bouleaux.

Selon le nombre de randos réalisées vos petits reçoivent la médaille de bronze, d’argent ou d’or..

2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 18:30:00. EUR.

Patouland (parking de l’OT) SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



The program included 3 hikes: Caneilles, Pla d’Adet and Bouleaux

Depending on the number of hikes completed, your children will receive a bronze, silver or gold medal.

El programa incluía 3 excursiones: Caneilles, Pla d’Adet y Bouleaux.

En función del número de excursiones realizadas, sus hijos recibirán una medalla de bronce, plata u oro.

Auf dem Programm stehen drei Wanderungen: Caneilles, Pla d’Adet und Birken.

Je nach Anzahl der absolvierten Wanderungen erhalten Ihre Kleinen die Bronze-, Silber- oder Goldmedaille.

