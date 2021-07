Saint-Étienne-du-Rouvray Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Patouille et gadoue : créations de créatures imaginaires sur les arbres Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

du samedi 31 juillet au samedi 28 août à Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray

Animé par la Métropole Tout public – à partir de 5 ans

Gratuit – inscription obligatoire

Fabrique ta boue, applique-là sur les arbres et ajoute des éléments naturels afin de créer ta créature. Activité légèrement salissante mais tellement régressive ! Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T11:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T11:00:00

