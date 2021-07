Paris Place d'Aligre Paris Pat’Mouille et ses Mouillettes à Paris ! Place d’Aligre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Du Madison au Rock’n’Roll et de la Soul au Groove du « Black Power », le Pat’Mouille show est un hymne au vinyle : ambiance soul Vintage garantie ! Dans le cadre de l’Hyper Festival, rendez-vous le samedi 7 août Place d’Aligre à Paris (12ème arrondissement)… Du Madison au Rock’n’Roll et de la Soul au Groove du « Black Power », le Pat’Mouille show est un hymne au vinyle ! Du haut de sa Pat’Mobile, Pat Mouille chauffe la foule et réchauffe les cœurs de ses morceaux langoureux. « Rocker charmeur », il fait fondre les cœurs et comme la musique est bonne, c’est de tout son corps qu’il se donne. Un spectacle de rue musical, dans une ambiance sixties qui vous transportera dans les flots sucrés de l’insouciance et de la légèreté. Une esthétique kitsch et pailletée, avec des chorégraphies « so 60’s », un Twist Contest et notre fameux Austin-Powers-Flash-mob ! Le Pat’Mouille show… ou la grande épopée du Rock’n’Roll ! Ambiance soul Vintage garantie ! Spectacle gratuit et tout public soutenu par la Ville de Paris. Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Place d’Aligre 1 place d’Aligre Paris 75012

Ledru-Rollin (ligne 8) – 5 min à pieds / Gare de Lyon (ligne 1 et 14) – 10 min à pieds Crozatier (ligne 86) / Daumesnil-Diderot (ligne 29 – 57) Gare de Lyon (RER A et RER D)

Contact :Compagnie Progéniture 01 44 73 03 93 compagnie@progeniture.fr https://www.progeniture.fr https://www.facebook.com/compagnie.progeniture https://www.twitter.com/cieprogeniture Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Étudiants;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

2021-08-07T21:00:00+02:00_2021-08-07T22:30:00+02:00

Cie Progéniture

