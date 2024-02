Pat’Jaune en concert Langon, samedi 27 avril 2024.

Pat’Jaune en concert Langon Gironde

Le groupe Pat’ Jaune (ile de la Réunion) sera au Château Gueydon

– samedi 27 avril, soirée autour d’un repas-concert inspiré du cabaret des Pat’ Jaune !

– dimanche 28 avril, concert uniquement, possibilité de snacking sur place !

Tournée consacré a leur nouvel album « A moin yab toul’ temps ». Entre rire et mélancolie, le groupe partage avec son public la vie des gens des hauts plateaux. Originaire de la Plaine des Cafres, le groupe Pat’Jaune représente la culture musicale locale des habitants de cette région appelés Yabs Leur nom est issu des planteurs de curcuma. Musiciens autodidactes et assidus, leurs chansons à texte en créole populaire s’accompagnent de guitares, violon, mandoline, violon, contrebasse et des percussions. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:00:00

fin : 2024-04-27

Château Gueydon

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine le-groupe-ousanousava@hotmail.fr

L’événement Pat’Jaune en concert Langon a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Sauternes Graves Landes Girondines