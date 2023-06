L’Automnal gourmand – Apprenti pâtissier Pâtisserie les Gourmands Disent – Rue de Ville Dunières, 4 octobre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

Réalisez des macarons aux fruits rouges grâce aux conseils avisés de Cécile. réalisation de la pâte, des macarons, la crème vanille et la décoration avec des framboises. Atelier pâtisserie pour les enfants à partir de 7 ans..

2023-10-04 à 09:30:00 ; fin : 2023-10-04 11:30:00. EUR.

Pâtisserie les Gourmands Disent – Rue de Ville Pâtisserie les Gourmands Disent

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Make red fruit macaroons with Cécile’s expert advice: pastry, macaroons, vanilla cream and raspberry decoration. Pastry workshop for children aged 7 and over.

Prepare macarrones de frutos rojos con los consejos de Cécile. Prepare la masa, los macarrones, la crema de vainilla y decore con frambuesas. Taller de repostería para niños a partir de 7 años.

Stellen Sie unter Anleitung von Cécile Macarons mit roten Früchten her. Herstellung des Teigs, der Macarons, der Vanillecreme und der Dekoration mit Himbeeren. Patisserie-Workshop für Kinder ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon