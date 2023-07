PSL Pâtisserie du Forum Arles, 11 juillet 2023, Arles.

Après avoir vécu dans différentes régions, Laurent Golaz s’installe à Arles en 2002.

Passionné par l’image, il va suivre différents cursus pour se professionaliser en photographie et en vidéo

Sensible à son environnement il va s’intéresser au territoire qui l’entoure et s’efforcer de comprendre les enjeux qui l’animent.

Dans la continuité de son travail photographique, il nous emmène cette fois-ci à Port Saint Louis du Rhône et à l’étang de Vaccarès.

Par le prisme de lieux en mutation et d’espaces temps choisis il nous fait découvrir avec délicatesse cette entité géographique.

Cette série suggère au regardeur de se construire avec liberté sa propre narration.

Bonne découverte !

