Nuit de la lecture Patio Herbignac, 19 janvier 2024, Herbignac.

Nuit de la lecture Vendredi 19 janvier, 18h30 Patio

La Médiathèque organise une soirée surprise en trois temps (dont le dévoilement de l’exposition photo conçue avec la contribution des lecteurs) construite en partenariat avec une intervenante extérieure et l’équipe des bénévoles.

Quatre créneaux sont proposés (18h30, 19h, 19h30 et 20h), chacun conçu pour un groupe de huit personnes.

* Pour les personnes qui ne participeraient pas à la soirée, l’exposition photo sera visible le samedi 20 janvier, de 10h à 13h, salle Camille Claudel.

* Pour préparer la Nuit de la lecture, la Médiathèque sera exceptionnellement fermée le vendredi 19 janvier. Merci de votre compréhension.

Patio 3 rue de la Fontaine Saint-Jean 44410 Herbignac

