Babillages et compagnie Patio Herbignac, 6 janvier 2024, Herbignac.

Babillages et compagnie 6 janvier – 6 avril, les samedis Patio Participation: 0

Parce que le bonheur des livres et des mots s’apprécie et se nourrit dès le plus jeune âge, la Médiathèque réserve une place privilégiée aux tout-petits, notamment grâce à une salle aménagée à leur intention, à l’étage du bâtiment, où se mêlent albums, contes, premiers documentaires, documents sonores… Les questions liées à la parentalité bénéficient aussi, dans les rayonnages, d’un fonds documentaire dédié et régulièrement enrichi.

En écho au développement de ces collections, nous avons aujourd’hui le plaisir de vous annoncer la naissance d’un nouveau rendez-vous destiné aux tout jeunes enfants (0-3 ans) et à leurs parents. Afin que ces derniers profitent pleinement de ce moment avec leurs petits,

Babillages et compagnie – animation entièrement gratuite – se déroulera le samedi matin, une fois par mois, au Patio.

Enfants, parents et bibliothécaires se retrouveront dans un décor tendre et coloré, tout en douceur et en proximité. Autour d’un petit-déjeuner propice à l’échange, venez goûter ce temps de lecture partagée, cette invitation à se laisser toucher, porter, bercer par les mots, lus ou entendus, en tête-à-tête ou par petits groupes.

Ces babillages seront ponctués, une fois par trimestre environ, par un spectacle en très petite forme conçu pour les tout-petits, la jauge – réduite – offrant une parfaite osmose entre artistes et spectateurs.

Patio 3 rue de la Fontaine Saint-Jean 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

