Courant d’air: Les samedis des petits à l’heure d’été Patio du centre culturel Louis Aragon Portes-lès-Valence, 8 juillet 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Bien installés entre ombre et soleil dans le patio du Centre culturel Louis Aragon à Portes-lès-Valence, venez écouter 20 minutes d’histoires lues par vos bibliothécaires préférées… Et il restera 10 minutes pour écouter les albums choisis par les enfants..

2023-07-08 10:30:00

Patio du centre culturel Louis Aragon Rue Louis Aragon

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Comfortably installed between sun and shade in the patio of the Louis Aragon Cultural Center in Portes-lès-Valence, come and listen to 20 minutes of stories read by your favorite librarians… And there will be 10 minutes left to listen to the albums chosen by the children.

Entre el sol y la sombra, en el patio del Centro Cultural Louis Aragon de Portes-lès-Valence, venga a escuchar 20 minutos de cuentos leídos por sus bibliotecarios preferidos? Y quedarán 10 minutos para escuchar los libros elegidos por los niños.

Im Innenhof des Kulturzentrums Louis Aragon in Portes-lès-Valence können Sie es sich zwischen Sonne und Schatten gemütlich machen und 20 Minuten lang Geschichten hören, die von Ihren Lieblingsbibliothekarinnen vorgelesen werden? Und es bleiben noch 10 Minuten, um die von den Kindern ausgewählten Alben zu hören.

