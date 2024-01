Amine Radi Patio de Camargue Arles, samedi 20 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Son originalité, son dynamisme et son sourire, voilà ce qui le caractérise. Après avoir débarqué de Casablanca à Paris pour devenir expert comptable, Amine Radi laisse tomber son poste en finance pour écrire son premier one man.

Dans un spectacle où se mêlent originalité, fraîcheur et authenticité, Amine vous fera voyager à travers son parcours unique, son ascension sur internet, son arrivée en France et à Paris.

Patio de Camargue 49, Chemin de Barriol, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 51 76 http://patiodecamargue.com/contact http://www.vincentribera-organisation.com/

humour