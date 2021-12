Carquefou Marché couvert de Carquefou - Espace Mellay Loire-Atlantique, Nantes Patinoire sous l’espace Mellay ! Marché couvert de Carquefou – Espace Mellay Carquefou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Patinoire sous l’espace Mellay ! Marché couvert de Carquefou – Espace Mellay, 2 janvier 2022, Carquefou. 2022-01-02

Horaire : 14:30 18:30

Gratuit : non EnfantsGratuit pour les enfants jusqu’à la veille des 10 ans Adulte et enfants2€ par personne à partir de 10 ans Ouvert à tous Retrouvez la patinoire pendant les vacances de Noël du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier inclus. Rendez-vous à l’espace couvert Mellay, dans le centre-ville de Carquefou ! Marché couvert de Carquefou – Espace Mellay adresse1} Carquefou 44470 https://www.carquefou.fr/actualites/marche-du-jeudi-matin/ 02 28 22 24 40 https://www.carquefou.fr/agenda/patinoire/

Détails
Lieu Marché couvert de Carquefou - Espace Mellay Adresse Chemin des Frères Mellay Ville Carquefou Age maximum Ouvert à tous