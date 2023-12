STAGE DE PATINAGE – VACANCES DE NÖEL 2023 Patinoire Serge Charles Wasquehal Catégories d’Évènement: Nord

Pendant les vacances de la Nöel, 2 sessions de stage sont organisées du mardi au samedi de 10h00 à 11h30.

Tarif : 75€/enfant pour les 5 séances.

Âge : 6 à 12 ans

Pour plus d’informations et pour les inscriptions vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse suivante : contact@patinoire-lillemetropole.fr

À bientôt sur la glace ! Patinoire Serge Charles 13, rue du molinel 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France 03 20 65 21 21 https://www.patinoire-lillemetropole.fr/ https://www.facebook.com/PatinoireSergeCharles/ [{« type »: « email », « value »: « contact@patinoire-lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 65 21 21 »}] [{« link »: « mailto:contact@patinoire-lillemetropole.fr »}] Bienvenue à la patinoire Serge Charles, lieux incontournable de la glisse dans la Métropole Lillois Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

