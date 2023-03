SOIRÉE SAINT PATRICK Patinoire Serge Charles Wasquehal Catégories d’Évènement: Nord

SOIRÉE SAINT PATRICK Vendredi 17 mars, 21h00 Patinoire Serge Charles Tarifs habituels SAINT PATRICK

En effet le Vendredi 17 mars de 21h00 à 23h30, venez fêter la saint Patrick pour une soirée sous le signe de la chance.

Jeux de lumière verte

Décoration et déguisements sur le thème St Patrick

Jeu du hasard avec des places à gagner On vous attend nombreux !!! Patinoire Serge Charles 13, rue du molinel 59290 Wasquehal

