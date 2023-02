TEMPÊTE SUR LA PATINOIRE SERGE CHARLES Patinoire Serge Charles Wasquehal Catégories d’Évènement: Nord

Wasquehal

TEMPÊTE SUR LA PATINOIRE SERGE CHARLES Patinoire Serge Charles, 13 février 2023, Wasquehal. TEMPÊTE SUR LA PATINOIRE SERGE CHARLES 13 février – 20 mars Patinoire Serge Charles QUI DIT VACANCES D’HIVER DIT VACANCES À LA PATINOIRE handicap moteur mi Patinoire Serge Charles 13, rue du molinel 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France

03 20 65 21 21 https://www.patinoire-lillemetropole.fr/ https://www.facebook.com/PatinoireSergeCharles/ Bienvenue à la patinoire Serge Charles, lieux incontournable de la glisse dans la Métropole Lillois Une tempête de neige s’abat sur la Patinoire Serge Charles. Votre patinoire préférée passe en mode vacances d’hiver avec comme lors des vacances de noël une nouvelle amplitude horaire pour permettre à tous nos patineurs de profiter des plaisirs de la glisse. Nous vous donnons rendez-vous du 13 février 2023 au 26 (ou 27) février 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T10:00:00+01:00

2023-03-20T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wasquehal Autres Lieu Patinoire Serge Charles Adresse 13, rue du molinel 59290 Wasquehal Ville Wasquehal lieuville Patinoire Serge Charles Wasquehal Departement Nord

Patinoire Serge Charles Wasquehal Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wasquehal/

TEMPÊTE SUR LA PATINOIRE SERGE CHARLES Patinoire Serge Charles 2023-02-13 was last modified: by TEMPÊTE SUR LA PATINOIRE SERGE CHARLES Patinoire Serge Charles Patinoire Serge Charles 13 février 2023 Patinoire Serge Charles Wasquehal Wasquehal

Wasquehal Nord