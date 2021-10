Patinoire Saint-Saëns, 3 décembre 2021, Saint-Saëns. Patinoire Saint-Saëns

2021-12-03 – 2021-12-05

Saint-Saëns Seine-Maritime Ouverture à partir du samedi 3 à 19h. 96m2 de plaisir.

Gants obligatoires sur la piste pour chaque patineur ou en vente pour la somme de 5 € au chalet. Ouverture à partir du samedi 3 à 19h. 96m2 de plaisir.

Gants obligatoires sur la piste pour chaque patineur ou en vente pour la somme de 5 € au chalet.

