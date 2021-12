Parc Honoré de Balzac Patinoire Parc Honoré de Balzac

du vendredi 3 décembre au dimanche 12 décembre à Parc Honoré de Balzac Ouverture de la patinoire vendredi 3 décembre à 17h ; puis : Samedi 4 décembre de 10h à 20h

Dimanche 5 décembre de 10h à 20h

Lundi 6 décembre de 16h30 à 20h

Mardi 7 décembre de 16h30 à 20h

Mercredi 8 décembre de 13h30 à 20h

Jeudi 9 décembre de 16h30 à 20h

Vendredi 10 décembre de 16h30 à 20h

Samedi 11 décembre de 10h à 20h

Dimanche 12 décembre de 10h à 20h N’oubliez-pas d’apporter vos gants, ils sont obligatoires pour patiner ! Port du masque et pass sanitaire obligatoires. Petits et grands, venez vous amuser à la patinoire ! Parc Honoré de Balzac 60 rue Jean Jaurès

