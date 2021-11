Ornans Ornans Doubs, Ornans Patinoire Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Patinoire Ornans, 18 décembre 2021, Ornans.

2021-12-18 – 2021-12-23

Ornans Doubs Ornans Profitez d’une patinoire installée pendant les vacances scolaires de Noël en plein cœur d’Ornans ! Nombreuses animations le 18 décembre : Père Noël, concerts de l’EMIPO, déambulation de créatures fantastiques de Noël, mini marché de l’EHPAD du Val de Loue, buvette et petite restauration. +33 3 81 62 40 30 https://www.ornans.fr/ Profitez d’une patinoire installée pendant les vacances scolaires de Noël en plein cœur d’Ornans ! Nombreuses animations le 18 décembre : Père Noël, concerts de l’EMIPO, déambulation de créatures fantastiques de Noël, mini marché de l’EHPAD du Val de Loue, buvette et petite restauration. Ornans

