25290 Profitez d’une patinoire installée pendant les fêtes de fin d’année en plein cœur d’Ornans ! Animations nocturnes jusqu’à 23:00 le 17 décembre. Buvette et petite restauration sur place.

