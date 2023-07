Cinéma Symhonique – Festival 1001 Notes Patinoire Olympique Limoges, 29 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Musique Classique – Musique de Film

Le concert Cinéma Symphonique s’annonce comme un événement musical incontournable pour les amoureux de cinéma et de musique.

Synopsis : Une mise en scène inédite vous transporte, dans les univers des films classiques d’hier et d’aujourd’hui, à travers des interprétations de leurs bandes-son. Au programme la musique de James Bond, Rabbi Jacob, Il était une fois dans l’ouest, Star Wars, Pirate des caraïbes et bien d’autres encore.

Bande originale : Romain Leleu, trompettiste renommé se produira le talentueux Artuan de Lierrée, multi-instrumentiste limougeaud. Le duo sera accompagné par 100 musiciens et choristes, issus de différents ensembles du Limousin.

Comédiens : Adrien LEDOUX et Selim ENNJIMI, qui interpréteront les rôles des films et animeront la soirée

Bruitages, danse, participation à un blind test sur les titres des films : VOUS !.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Classical Music – Film Music

The Cinéma Symphonique concert promises to be an unmissable musical event for film and music lovers.

Synopsis: An original staging transports you into the world of classic films, past and present, through interpretations of their soundtracks. The program includes music from James Bond, Rabbi Jacob, Once Upon a Time in the West, Star Wars, Pirate of the Caribbean and many more.

Soundtrack: renowned trumpeter Romain Leleu will be joined by the talented Artuan de Lierrée, a multi-instrumentalist from Limoges. The duo will be accompanied by 100 musicians and choristers from various ensembles in the Limousin region.

Comedians : Adrien LEDOUX and Selim ENNJIMI, who will play the film roles and host the evening

Sound effects, dancing, participation in a blind test on the film titles: YOU!

Música clásica – Música de cine

El concierto Cinéma Symphonique promete ser una cita musical ineludible para los amantes del cine y la música.

Sinopsis: Una original puesta en escena le transporta al universo de las películas clásicas, pasadas y presentes, a través de interpretaciones de sus bandas sonoras. El programa incluye música de James Bond, Rabbi Jacob, Érase una vez en el Oeste, La guerra de las galaxias, Pirata del Caribe y muchas más.

Banda sonora: Romain Leleu, trompetista de renombre, estará acompañado por el talentoso Artuan de Lierrée, multiinstrumentista de Limoges. El dúo estará acompañado por 100 músicos y cantantes de diversos conjuntos de la región de Lemosín.

Actores: Adrien LEDOUX y Selim ENNJIMI, que interpretarán los papeles de las películas y serán los anfitriones de la velada

Efectos sonoros, baile, participación en una prueba a ciegas sobre los títulos de las películas: ¡TÚ!

Klassische Musik – Filmmusik

Das Konzert Cinéma Symphonique verspricht ein musikalisches Ereignis zu werden, das für Film- und Musikliebhaber ein Muss ist.

Synopsis: Eine völlig neue Inszenierung entführt Sie in die Welt der klassischen Filme von gestern und heute, mit Interpretationen ihrer Soundtracks. Auf dem Programm steht die Musik von James Bond, Rabbi Jacob, Once Upon a Time in the West, Star Wars, Pirate of the Caribbean und vielen anderen.

Soundtrack: Romain Leleu, ein bekannter Trompeter, tritt mit dem talentierten Artuan de Lierrée, einem Multiinstrumentalisten aus Limoges, auf. Das Duo wird von 100 Musikern und Chorsängern begleitet, die aus verschiedenen Ensembles aus dem Limousin stammen.

Schauspieler/innen: Adrien LEDOUX und Selim ENNJIMI, die die Filmrollen spielen und den Abend moderieren werden

Geräusche, Tanz, Teilnahme an einem Blindtest zu den Titeln der Filme: SIE!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Limoges Métropole