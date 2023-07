Mozart Project – Festival 1001 Notes Patinoire Olympique Limoges, 26 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Musique Classique – Violon – Piano

Benjamin Herzl et Ingmar Lazar sont deux étoiles montantes de l’école autrichienne.

Suite à leur victoire remportée ensemble à l’Académie de Musique de Lausanne, le duo de jeunes prodiges se produit partout en Europe.

Quant à Nicolas Repac, compositeur, guitariste et partenaire artistique d’Arthur H, il est réputé pour ses arrangements musicaux inventifs et originaux. Accompagné de ses deux complices, il revisite des pièces de Mozart en proposant une approche énergique et moderne de son œuvre.

Une performance enthousiaste et captivante, qui vous offre l’occasion de redécouvrir Mozart sous un jour nouveau !.

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Classical Music – Violin – Piano

Benjamin Herzl and Ingmar Lazar are two rising stars of the Austrian school.

Following their joint victory at the Académie de Musique de Lausanne, the young prodigy duo perform throughout Europe.

Nicolas Repac, composer, guitarist and Arthur H?s artistic partner, is renowned for his inventive and original musical arrangements. Accompanied by his two accomplices, he revisits pieces by Mozart, offering an energetic, modern approach to his work.

An enthusiastic and captivating performance, offering you the chance to rediscover Mozart in a whole new light!

Música clásica – Violín – Piano

Benjamin Herzl e Ingmar Lazar son dos estrellas emergentes de la escuela austriaca.

Tras triunfar juntos en la Academia de Música de Lausana, este dúo de jóvenes prodigios actúa por toda Europa.

Nicolas Repac, compositor, guitarrista y socio artístico de Arthur H, es famoso por sus arreglos musicales inventivos y originales. Acompañado por sus dos cómplices, revisita piezas de Mozart, ofreciendo un enfoque enérgico y moderno de su obra.

Un espectáculo entusiasta y cautivador que le permitirá redescubrir a Mozart bajo una nueva luz

Klassische Musik – Violine – Klavier

Benjamin Herzl und Ingmar Lazar sind zwei aufstrebende Sterne der österreichischen Schule.

Nach ihrem gemeinsamen Sieg an der Académie de Musique de Lausanne tritt das Wunderkind-Duo in ganz Europa auf.

Nicolas Repac, Komponist, Gitarrist und künstlerischer Partner von Arthur H, ist für seine einfallsreichen und originellen musikalischen Arrangements bekannt. Zusammen mit seinen beiden Komplizen interpretiert er Mozarts Stücke neu und bietet einen energiegeladenen und modernen Zugang zu seinem Werk.

Eine enthusiastische und fesselnde Performance, die Ihnen die Möglichkeit bietet, Mozart in einem neuen Licht zu entdecken!

