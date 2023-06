Folia – Festival 1001 Notes Patinoire Olympique Limoges, 25 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Danse – Musique Baroque

Après avoir fait sensation en 2019 au Zénith de Limoges, le spectacle Folia est de retour sur la scène de 1001 Notes. Créé par le chorégraphe Mourad Merzouki, Folia est un spectacle de danse contemporaine où se mêlent à merveille le hip-hop, le classique et la musique baroque.

Sur scène, danseurs et musiciens revisitent la folia, danse portugaise qui a donné naissance à de nombreuses variations. Avec ses costumes splendides, ses pirouettes spectaculaires et son énergie foisonnante, Folia est un spectacle immersif et époustouflant à ne pas manquer..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 . EUR.

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Dance – Baroque music

After creating a sensation in 2019 at the Zénith de Limoges, Folia returns to the 1001 Notes stage. Created by choreographer Mourad Merzouki, Folia is a contemporary dance show that perfectly blends hip-hop, classical and baroque music.

On stage, dancers and musicians revisit folia, a Portuguese dance that has given rise to numerous variations. With its splendid costumes, spectacular pirouettes and abundant energy, Folia is an immersive, breathtaking show not to be missed.

Danza – Música barroca

Tras causar sensación en 2019 en el Zénith de Limoges, el espectáculo Folia vuelve al escenario de 1001 Notas. Creado por el coreógrafo Mourad Merzouki, Folia es un espectáculo de danza contemporánea que mezcla a la perfección hip-hop, música clásica y barroca.

Sobre el escenario, bailarines y músicos revisitan la folía, una danza portuguesa que ha dado lugar a numerosas variaciones. Con su espléndido vestuario, sus espectaculares piruetas y su energía desbordante, Folia es un espectáculo envolvente y sobrecogedor que no debe perderse.

Tanz – Barockmusik

Nachdem die Show Folia 2019 im Zénith de Limoges für Furore gesorgt hat, kehrt sie nun auf die Bühne von 1001 Notes zurück. Folia wurde vom Choreografen Mourad Merzouki kreiert und ist eine zeitgenössische Tanzshow, in der Hip-Hop, Klassik und Barockmusik perfekt miteinander verschmelzen.

Auf der Bühne interpretieren Tänzer und Musiker den Folia neu, einen portugiesischen Tanz, der zahlreiche Variationen hervorgebracht hat. Mit seinen prächtigen Kostümen, spektakulären Pirouetten und einer überbordenden Energie ist Folia ein immersives und atemberaubendes Spektakel, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

