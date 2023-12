Stage de Patinage Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Stage de Patinage 2 – 5 janvier 2024 Patinoire Olympique de Limoges

Du mardi 02 au vendredi 05 janvier 2024, la Patinoire de Limoges vous propose un stage de patinage, encadré par un moniteur glace.

Stage accessible dès 4 ans.

Celui-ci se déroulera de 9h15 à 10h15

Pour tout achat de stage, l’entrée à la séance publique du mercredi et jeudi 10h30 à 12h30 vous sera offerte

Pour plus de renseignements ou vous inscrire, rendez-vous à l’accueil de votre patinoire Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

