Limoges Soirée Musical Electro Patinoire Olympique de Limoges Limoges, 22 décembre 2023 20:00, Limoges. Soirée Musical Electro Vendredi 22 décembre, 21h00 Patinoire Olympique de Limoges Venez patiner dans une ambiance électrique.

Défoulement garanti avant les fêtes !!

Tarif d'entrée classique

Patinoire Olympique de Limoges
Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges
Limoges 87045 Le Sablard
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

2023-12-22T21:00:00+01:00 – 2023-12-22T23:30:00+01:00

