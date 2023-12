Animation Club Patinoire Olympique de Limoges Limoges, 17 décembre 2023 08:00, Limoges.

LE CPAL PASSION ET BONNE ACTION

Retenez cette date : Dimanche 17 décembre de 9h à 10h

Patinoire de Limoges

La magie de Noël et la générosité des passionnés du patinage continuent :

Le CPAL vous propose un conte sur glace avec l’orchestre Hymnus Humani HH 87 et l’ensemble de nos patineurs qui vont vous présenter un spectacle musical : Mais, qui a volé la hotte du Père Noël ?

Ce spectacle est dédié à l’association Enfants Cancers Santé centre Atlantique et il est élaboré avec nos patineurs , dans le cadre du projet musicothérapie 2023 de l’hôpital Mère-Enfant Service Hélato-pediatrique.

L’entrée est libre mais nous savons que votre générosité est grande.

Nous proposons aussi une vente de boissons chaudes , de gâteaux et de peluches dont les bénéfices iront au profit de l’association.

Nous vous attendons nombreux pour allier votre passion pour la glisse et votre grande générosité.

RDV le 17 décembre à 9h début du spectacle à Patinoire de Limoges

L’ouverture des portes se fait de 8h30 à 8h55.

Le CPAL.compte sur votre générosité et sur vos talons pâtissiers.

Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T09:00:00+01:00 – 2023-12-17T10:15:00+01:00

