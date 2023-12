Soirée musicale Années 2000 Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Soirée musicale Années 2000 Patinoire Olympique de Limoges Limoges, 15 décembre 2023 20:00, Limoges. Soirée musicale Années 2000 Vendredi 15 décembre, 21h00 Patinoire Olympique de Limoges Venez patiner dans une ambiance Année 2000.

Prêt pour une soirée « en apesanteur » ?!?

Tarif d’entrée classique Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T21:00:00+01:00 – 2023-12-15T23:30:00+01:00

2023-12-15T21:00:00+01:00 – 2023-12-15T23:30:00+01:00 Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87045 Lieu Patinoire Olympique de Limoges Adresse Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Patinoire Olympique de Limoges Limoges Latitude 45.83076 Longitude 1.269434 latitude longitude 45.83076;1.269434

Patinoire Olympique de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/