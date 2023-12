Tournoi Inter-Régional Danse Sur Glace Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Tournoi Inter-Régional Danse Sur Glace Patinoire Olympique de Limoges Limoges, 9 décembre 2023, Limoges. Tournoi Inter-Régional Danse Sur Glace 9 et 10 décembre Patinoire Olympique de Limoges En raison du Tournoi Inter-Régional de Danse sur Glace (Trophée de la Porcelaine), qui aura lieu du 9 au 10 décembre 2023.

Nous informons nos usagers qu’il n’y aura pas de séances publiques sur ce weekend là. Vous pouvez néanmoins venir encourager nos Danseurs Limougeauds, l’entrée est libre et gratuite. Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T06:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:30:00+01:00

2023-12-10T06:30:00+01:00 – 2023-12-10T23:30:00+01:00
Patinoire Olympique de Limoges
Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges
Limoges
Haute-Vienne

