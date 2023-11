SOIREE MUSICALE Patinoire Olympique de Limoges Limoges, 24 novembre 2023, Limoges.

SOIREE MUSICALE Vendredi 24 novembre, 21h00 Patinoire Olympique de Limoges

!!! SOIREE MUSICALE !!!

La patinoire olympique de la Ville de Limoges vous propose une soirée Pop Rock.

On vous donne rendez-vous le vendredi 24 novembre 2023, dès 21h pour la soirée « POP ROCK »

Venez partager un bon moment entre amis ou en famille, sur des son qui envoie du bois, le tout, animé par notre DJ Music and Geek

Tarif = entrée classique,

On vous attends nombreux pour se défouler au son des guitares et des batteries

Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

