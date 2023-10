Soirée Patinoire Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Soirée Patinoire Patinoire Olympique de Limoges Limoges, 20 octobre 2023, Limoges. Soirée Patinoire Vendredi 20 octobre, 21h00 Patinoire Olympique de Limoges !!! ALERTE SOIREE !!!

Vendredi 20 octobre, de 21h à 23h30

Soirée musical « Hits 2023 »

Patinoire de Limoges

Viens patiner sur les tubes qui ont marqués notre été.

Une animation proposé par notre DJ partenaire Music and Geek Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

