James Bond Symphonique Patinoire Olympique de Limoges, 29 juillet 2023, Limoges.

James Bond Symphonique est un événement exceptionnel qui rend hommage aux musiques des films James Bond.

Une équipe de musiciens talentueux vous transportent dans l’univers du célèbre agent secret, avec le mandoliniste Vincent Beer Demander, le trompettiste Romain Leleu, un chœur et un orchestre dirigé par Arnaud Cappelli.

La musique de la saga est ré-écrite par Vincent Beer Demander et les titres les plus emblématiques de la saga vous seront proposé pour une expérience musicale unique.

Vincent Beer-Demander • mandoline, composition & direction musicale

Romain Leleu • trompette

Arnaud Cappelli • direction musicale

Lynda Bisch • coordination choeur

Choeur & orchestre du Festival 1001 Notes

PROGRAMME

Générique de James Bond thème – orchestre (transcription par Vincent Beer-Demander)

Flower of Scotland »- choeur & orchestre (transcription par Vincent Beer-Demander )

Prière pour Andrew et Monique – guitare solo

La Parisienne (Valse) – guitare & orchestre

My name is bond (chanson polyglotte) – choeur

Marche du Spectre – trompette et orchestre

Sérénade pour Moneypenny – mandoline & guitare

Blues for Félix – choeur, trompette, guitare & Mandoloncelle

Caviar de la Mer noire – mandoline et orchestre

Caisse à savon (Polka) Trompette, mandoline et orchestre

Tiramisu du panier – mandoline, trompette, guitare et orchestre

Générique de James Bond thème – orchestre et choeur

Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://festival1001notes.com/agenda/evenement/james-bond-symphonique »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T21:00:00+02:00 – 2023-07-29T22:30:00+02:00

