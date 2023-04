Nemanja Radulovic & l’orchestre Double Sens Patinoire Olympique de Limoges, 28 juillet 2023, Limoges.

Le violoniste Nemanja Radulovic et son ensemble Double Sens nous entraînent dans un tour du monde en musique, de la Serbie à l’Irlande, en passant par l’Argentine et le Japon.

L’album Roots combine des dons prodigieux pour le violon classique, un héritage du sud-est de l’Europe, une identité française cosmopolite, une croyance absolue dans la transcendance de la musique en tant que langage humain et une envie de voyager accentuée par les différentes restrictions de ces dernières années.

Nemanja Radulović • direction et violon

Tijana Milošević, Guillaume Fontanarosa, Mathilde Potier, Nemanja Ljubinković , Kristina Atanasova Radulović, Frédéric Dessus, Nataša Grujić • violon

Ksenija Milošević • violon & chant

Boris Brezovac, Emmanuel Gross, Aleksandra Kurilić • alto

Dragan Djordjević, Anne Biragnet • violoncelle

Boban Stošić • contrebasse

Stephanie Fontanarosa Miloš Mihajlović • piano

Aleksandar Sedlar • guitare et batterie

PROGRAMME Roots : voyage de la Serbie au Japon en passant par l’Irlande

Tony Muréna (France) • Indifférence, arr. Sedlar & Nemanja Radulović

Aleksandar Šišić (Serbie) • Hommage à Šišić, arr. Aleksandar Sedlar

Manuel de Falla (Espagne)• Spanish Dance, extrait de La Vida Breve, arr. Aleksandar Sedlar

Eliyahu Gamliel & Matityahu Shelem (Israël)• King David, arr. Aleksandar Sedlar

Jonče Hristovski (Macédoine)• Makedonsko devojče, arr. Aleksandar Sedlar & Nemanja Radulović

Perez Prado (Cuba)• Mambo, arr. Aleksandar Sedlar

Mndra Mja (Serbie)• Traditional, arr. Aleksandar Sedlar

He Zhan-Hao & Chen Gang (Chine)• The Butterfly Lovers, arr. Aleksandar Sedlar

Žarko Jovanović (Italie)• Gelem, arr. Aleksandar Sedlar

Jean Carignan (Canada) • Hommage arr. Aleksandar Sedlar)

Musique traditionnelle (Japon) • Lullaby of Takeda – (arr. Aleksandar Sedlar & Nemanja Radulović)

Vasily Solovyov-Sedoi (Russie) • Podmoskovnye vechera, arr. Aleksandar Sedlar & Nemanja Radulović)

Carlos Gardel (Argentine) • Por Una Cabeza by (arr. Aleksandar Sedlar)

Eugen Doga (Moldavie)• Gypsies are found near heaven (arr. Aleksandar Sedlar)

Jadranka Stojaković (Bosnie) • Što te nema – (arr. Aleksandar Sedlar & Nemanja Radulović)

Luiz Bonfa (Brésil) • Manha de Carnaval (arr. Aleksandar Sedlar)

Musique traditionnelle (Rajasthani / Inde)• Katchur Kahn (arr. Aleksandar Sedlar & Nemanja Radulović)

Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T21:00:00+02:00 – 2023-07-28T22:30:00+02:00

