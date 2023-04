Avis de grand frais Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Avis de grand frais Patinoire Olympique de Limoges, 28 juillet 2023, Limoges. Avis de grand frais Vendredi 28 juillet, 18h00 Patinoire Olympique de Limoges Depuis toujours, et dans toutes les disciplines artistiques, la mer est une source d’inspiration inépuisable. Peintres, écrivains, musiciens et poètes en tout genre ont presque tous, à leur manière, écumé la thématique marine dans leur création. Calme ou agitée, cruelle ou tranquille, paysage de bataille ou de beauté, la mer suscite autant la crainte que l’admiration. A travers les textes d’Yvon Le Men et d’autres auteurs, grâce au chant d’Axelle Fanyo, au récit et aux mélodies du piano de Samuel Jean, le trio vous embarque dans une navigation onirique et infiniment poétique. Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://festival1001notes.com/agenda/evenement/avis-de-grand-frais »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T19:00:00+02:00

