Chapelier Fou & Ensemb7E Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Chapelier Fou & Ensemb7E Patinoire Olympique de Limoges, 27 juillet 2023, Limoges. Chapelier Fou & Ensemb7E Jeudi 27 juillet, 21h00 Patinoire Olympique de Limoges Chapelier Fou • violon, bouzouki, piano, harmonium,métallophone

Marie Lambert • violon, harmonium

Claire Moret • violoncelle, harmonium, piano

Maxime François • alto, scie musicale, harmonium

Maxime Tisserand • clarinette, clarinette basse

Gregory Wagenheim • piano, harmonium

Nicolas Stroebel • batterie, percussions, harmonium, piano On pourrait dire que Chapelier Fou n’est jamais là où on l’attend, mais il serait plus juste de dire qu’il se plaît à être partout. Après avoir parfois été classé sous la dénomination de «musique électronique de chambre », Chapelier Fou propose ici un réel ensemble de musique de chambre. Point de synthétiseur ni d’ordinateur, mais un matériau principal : le bois. Au menu, un parcours sinueux au sein du répertoire déjà très vaste de Chapelier Fou, revisité, réarrangé par et pour cet ensemble inédit, petit mais aventureux, acoustique mais surtout pas classique ! Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://festival1001notes.com/agenda/evenement/chapelier-fou-ensemb7e »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T21:00:00+02:00 – 2023-07-27T22:30:00+02:00

2023-07-27T21:00:00+02:00 – 2023-07-27T22:30:00+02:00 concert chapelier fou

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Patinoire Olympique de Limoges Adresse Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Patinoire Olympique de Limoges Limoges

Patinoire Olympique de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Chapelier Fou & Ensemb7E Patinoire Olympique de Limoges 2023-07-27 was last modified: by Chapelier Fou & Ensemb7E Patinoire Olympique de Limoges Patinoire Olympique de Limoges 27 juillet 2023 Limoges Patinoire olympique de Limoges : Limoges

Limoges Haute-Vienne