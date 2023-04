Tribute to Harry Potter Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Tribute to Harry Potter Patinoire Olympique de Limoges, 27 juillet 2023, Limoges. Tribute to Harry Potter Jeudi 27 juillet, 18h00 Patinoire Olympique de Limoges La talentueuse pianiste Delphine Pillich rend hommage à l’univers magique créé par J.K Rowling en jouant les pièces des compositeurs de la bande originale, dont les illustres John Williams et Alexandre Desplat. En écoutant les mélodies emblématiques de ces films, les spectateurs pourront se replonger dans l’atmosphère magique de Poudlard et des aventures de Harry, Ron et Hermione. Pour tous les amoureux de la saga, la prestation virtuose de Delphine Pillich promet d’être un moment d’exception. (N’oubliez pas que tous les concerts sont gratuits pour les moins de 12 ans, à raison de deux enfants par adulte !) Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://festival1001notes.com/agenda/evenement/tribute-to-harry-potter »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

