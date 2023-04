Oxmo Puccino & Yaron Herman Patinoire Olympique de Limoges, 26 juillet 2023, Limoges.

Oxmo Puccino est rappeur et poète franco-malien.

Inspiré entre autres par Marcel Proust et Victor Hugo, il collabore avec plusieurs artistes de la scène musicale française, notamment Gaël Faye et Matthieu Chedid.

Yaron Herman est pianiste et compositeur de jazz franco-israélien, il revient à Limoges où il avait enregistré ses premiers albums au sein du label Laborie Jazz.

Sur scène, ce duo crée un univers unique, où se rencontrent le hip-hop, le jazz et la musique africaine. Poétique et enivrant, ce mélange d’influences est un véritable voyage à travers les genres, à la fois musical et littéraire.

2023-07-26T21:00:00+02:00 – 2023-07-26T22:30:00+02:00

