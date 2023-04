Mozart Project Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Mozart Project Mercredi 26 juillet, 18h00 Patinoire Olympique de Limoges Benjamin Herzl et Ingmar Lazar sont deux étoiles montantes de l'école autrichienne. Suite à leur victoire remportée ensemble à l'Académie de Musique de Lausanne, le duo de jeunes prodiges se produit partout en Europe. Quant à Nicolas Repac, compositeur, guitariste et partenaire artistique d'Arthur H, il est réputé pour ses arrangements musicaux inventifs et originaux. Accompagné de ses deux complices, il revisite des pièces de Mozart en proposant une approche énergique et moderne de son œuvre. Une performance enthousiaste et captivante, qui vous offre l'occasion de redécouvrir Mozart sous un jour nouveau !

