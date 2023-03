Folia : Compagnie Käfig direction artistique Mourad Merzouki Patinoire Olympique de Limoges, 25 juillet 2023, Limoges.

Folia : Compagnie Käfig direction artistique Mourad Merzouki Mardi 25 juillet, 21h00 Patinoire Olympique de Limoges

Après avoir fait sensation en 2019 au Zénith de Limoges, le spectacle Folia est de retour sur la scène de 1001 Notes. Créé par le chorégraphe Mourad Merzouki, Folia est un spectacle de danse contemporaine où se mêlent à merveille le hip-hop, le classique et la musique baroque.

Sur scène, danseurs et musiciens revisitent la folia, danse portugaise qui a donné naissance à de nombreuses variations. Avec ses costumes splendides, ses pirouettes spectaculaires et son énergie foisonnante, Folia est un spectacle immersif et époustouflant à ne pas manquer.

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE : Mourad Merzouki

ASSISTÉ DE : Marjorie Hannoteaux

CONCEPTION MUSICALE : Franck-Emmanuel Comte – Le Concert de l’Hostel Dieu et Grégoire Durrande

SCÉNOGRAHIE : Benjamin Lebreton assisté de Quentin Lugnier, Caroline Oriot (peinture), Mathieu Laville, Elvis Dagier, Rémi Mangevaud (serrurerie) et Guillaume Ponroy (menuiserie)

LUMIÈRES : Yoann Tivoli

COSTUMES MUSICIENS : Pascale Robin assistée de Pauline Yaoua Zurini

COSTUMES DANSEURS : Nadine Chabannier

DANSEURS : Habid Bardou (ou Chaker Ferradji), Nedeleg Bardouil, Salena Baudoux (ou Lisa Ingrand), Franck Caporale, Mathilde Devoghel, Sofian Kaddaoui, Mélanie Lomoff, Joël Luzolo (ou Joseph Gebrael), Mathilde Rispal, Yui Sugano (ou Chika Nakayama), Aurélien Vaudey, Titouan Wiener (ou Théo Farjounel)

MUSICIENS : Franck-Emmanuel Comte (ou Gwenaël Dubois), Reynier Guerrero Alvarez (ou André Costa), Nicolas Janot (ou Vincent Girard), Aude Walker-Viry (ou Clara Fellman), Nicolas Muzy (ou Clément Latour ou Ulrik Larsen), Florian Verhaegen (ou Véronique Bouilloux)

SOPRANO : Heather Newhouse (ou Anara Khassenova)

PROGRAMME Folia : ballet de Mourad Merzouki

SANTIAGO DE MURCIA • Tarantelas, extrait du Codex Salivar, Mexic

HENRY LE BAILLY • Yo soy la locura

ANONYME • Tarentelles napolitaines instrumentales

ANONYME • La Carpinese, tarentelle

ANTONIO VIVALDI • Adagio , 1er mouvement du Concerto RV 578

ANTONIO VIVALDI • Cum dederit , extrait du Nisi Dominus RV 608

ANONYME • La Cicerenella, tarentelle napolitaine

ANTONIO VIVALDI • Sonate en ré mineur, variations sur « La Follia » RV 63

ANTONIO VIVALDI • « Sento in seno », extrait de Tieteberga RV 737

ANTONIO VIVALDI • « Si fulgida », extrait de Juditha Triumphans RV 644

ANONYME • « Cachua serranita» , extrait du Codex Martinez Compañon, Trujillo, Pérou

2023-07-25T21:00:00+02:00 – 2023-07-25T22:30:00+02:00

