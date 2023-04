Le voyage imaginaire Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Le voyage imaginaire Patinoire Olympique de Limoges, 25 juillet 2023, Limoges. Le voyage imaginaire Mardi 25 juillet, 18h00 Patinoire Olympique de Limoges Guilhem Fabre est l’un des artistes phares du label 1001 Notes. Il est à l’origine du projet uNopia, ce camion-scène itinérant qui apporte la musique classique partout où il le peut. En 2023, ce Jack London ou ce Sylvain Tesson du piano avait l’ambition d’aller jusqu’à Moscou à bord de son camion. Le contexte ayant rendu ce projet impossible, il s’est associé au chœur féminin de Music Chain for Ukraine, constitué de femmes ukrainiennes réfugiées à Paris. La virtuosité de Guilhem Fabre et la puissance des voix féminines nous font vivre un voyage musical émouvant et inoubliable. De Bach à Debussy, en passant par Rachmaninov et des chants traditionnels ukrainiens, ce concert nous rappelle à quel point la musique ne connaît pas de frontières. PROGRAMME Le voyage imaginaire

JEAN-SÉBASTIEN BACH • 6ème partita BWV830 : Toccata – Allemande – Courante – Air

CHANSON POPULAIRE • Dobryï Vetchir (Chanson de Noël, Bonne soirée au maître de cette maison)

KYRYLO STETSENKO • Blahoslovy Douchai Moïa

OKSANA YARMAK • Nebo Yasni Zirky Vrryly ( Les étoiles ont couvert le ciel)

MYKOLA LEONTOVYTCH • Schedryk (Chanson de Noël)

HANNA GAVRYLETS • OÏ Pytasssia Kniaja Korona (Le Prince Demande)

SERGUEÏ RACHMANINOV • 2ème sonate opus 36 Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://festival1001notes.com/1001-activites/stagie-de-piano-pop-culture »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T18:00:00+02:00 – 2023-07-25T19:00:00+02:00

2023-07-25T18:00:00+02:00 – 2023-07-25T19:00:00+02:00 festival 1001 notes musique classique

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Patinoire Olympique de Limoges Adresse Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Patinoire Olympique de Limoges Limoges

Patinoire Olympique de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Le voyage imaginaire Patinoire Olympique de Limoges 2023-07-25 was last modified: by Le voyage imaginaire Patinoire Olympique de Limoges Patinoire Olympique de Limoges 25 juillet 2023 Limoges Patinoire olympique de Limoges : Limoges

Limoges Haute-Vienne