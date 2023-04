Stage Orchestre Patinoire Olympique de Limoges, 25 juillet 2023, Limoges.

Stage Orchestre Mardi 25 juillet, 09h30 Patinoire Olympique de Limoges Gratuit

Dates : 25 au 29 juillet 2023

Âge : tous âges

Niveaux requis : à partir du 3ème cycle

Le Festival 1001 Notes a lieu la dernière semaine du 25 au 29 juillet dans la Patinoire Olympique de Limoges. Le festival propose une nouvelle approche de la musique classique en mariant les styles, en parcourant les époques et en balayant les codes les plus superflus.

Le Festival 1001 Notes ambitionne d’élargir le public de la musique classique en s’éloignant des clichés et en donnant à ce répertoire une

saveur actuelle. En 2023, il invitera des artistes comme Mourad Merzouki, Nemanja Radulovic, Romain Leleu, Oxmo Puccino…

> Description du stage :

Le stage aura lieu à quelques encablures de la patinoire et donnera accès au village, aux concerts du Festival 1001 Notes et proposera des

rencontres avec les artistes. Les stagiaires, encadrés par des musiciens professionnels, prépareront un programme musical qui sera donné lors du concert de clôture avec des solistes de renommée internationale du 25 au 29 juillet.

> Le but principal du stage est de favoriser la rencontre entre instrumentistes et de leur permettre de se perfectionner autour d’un

répertoire éclectique pour orchestre et chœur.

Les stagiaires seront placés sous la direction musicale d’Arnaud Cappelli, chef d’orchestre, compositeur, sonothérapeute et du mandoliniste, compositeur et chef d’orchestre Vincent Beer-Demander.

> Répertoire

Les stagiaires participeront au concert de clôture James Bond Symphonique du 29 juillet, avec Romain Leleu à la trompette, Vincent

Beer-Demander à la mandoline, et le choeur du festival.

Il y aura des pièces composées par Vincent Beer-Demander d’après les thèmes de James Bond et d’autres arrangements. L’orchestre participera également au concert Mozart Projet du mercredi 26 juillet avec le premier mouvement du concerto de Mozart pour violon (Benjamin Hertz) et piano (Ingmar Lazar), ainsi que d’autres pièces pour orchestre seul.

> Niveau

Ce stage s’adresse à tous les musiciens à partir du 3ème cycle.

> Effectif :

L’effectif de l’orchestre est ouvert aux instruments suivants : flûtes,

hautbois, clarinettes, bassons, trompettes/cornets, cors, trombones,

tubas, percussions, violons, altos, violoncelle, et contrebasse.

> Tarifs

20,00 € L’adhésion à 1001 Notes (5 € pour les moins de 25 ans)

> Informations

arnaud.cappelli@gmail.com

> Repas & hébergements :

Professeurs et étudiants sont autonomes pour les repas, sauf le repas du 29 juillet au soir qui sera offert (présence de food trucks sur le site du festival).

> Concerts :

• Gratuité pour les stagiaires à tous les concerts

• 2 invitations pour le concert de clôture par musicien

> Tarifs négociés hôtels à moins de 10 minutes à pied

B&B Gare de Limoges : 55€ la nuit

Kyriad Gare de Limoges : 90 € la nuit

> Equipe pédagogique

Arnaud Cappelli est chef d’orchestre, arrangeur et compositeur. Il se forme auprès de Dominique Rouits à l’Ecole Normale de Musique de

Paris. Titulaire du Certificat d’Aptitude de Formation Musicale, il enseigne au Conservatoire de Limoges. Parallèlement, il suit plusieurs

enseignements en Yoga, Qi Gong et Taï Chi, ce qui l’amène tout naturellement à se former en sonothérapie.

Vincent Beer Demander est un mandoliniste, compositeur et directeur musical. Formé à l’Ecole Nationale d’Argenteuil, haut lieu de la Mandoline en France, il est connu pour ses collaborations éclectiques et multiples et son aspiration sans

borne à explorer de nouvelles facettes de son instrument. Passionné par la transmission de sa passion, il est à l’origine d’une académie populaire dans les quartiers de Marseille et de plusieurs classes en conservatoires.

Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://festival1001notes.com/1001-activites/stage-orchestre »}] [{« link »: « mailto:arnaud.cappelli@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T09:30:00+02:00 – 2023-07-25T10:00:00+02:00

2023-07-25T09:30:00+02:00 – 2023-07-25T10:00:00+02:00

stage orchestre