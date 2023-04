STAGE CHOEUR Patinoire Olympique de Limoges, 25 juillet 2023, Limoges.

Dates : 25 au 29 juillet 2023

Âge : tous âges

Niveaux requis : amateur ayant une expérience du chant chorale

Le Festival 1001 Notes a lieu la dernière semaine du 25 au 29 juillet dans la Patinoire Olympique de Limoges. Le festival propose une nouvelle approche de la musique classique en mariant les styles, en parcourant les époques et en balayant les codes les plus superflus.

Le Festival 1001 Notes ambitionne d’élargir le public de la musique classique en s’éloignant des clichés et en donnant à ce répertoire une

saveur actuelle. En 2023, il invitera des artistes comme Mourad Merzouki, Nemanja Radulovic, Romain Leleu, Oxmo Puccino…

> Description du stage : Le stage aura lieu à quelques encablures de la patinoire et donnera accès au village, aux concerts du Festival 1001 Notes et proposera des rencontres avec les artistes. Les stagiaires encadrés par des musiciens professionnels, préparons un programme musical qui sera donné lors du concert de clôture avec des solistes de renommée internationale.

Le but principal du stage est de favoriser la rencontre entre instrumentistes et de leur permettre de se perfectionner autour d’un répertoire éclectique pour orchestre et chœur.

Les stagiaires seront placés sous la direction musicale de Lynda Bisch (artiste lyrique, Coach Vocale & chef de chœur) et de Vincent Beer-Demander (mandoliniste, compositeur, chef d’orchestre) et d’Alisa Lytvak – chef de choeur ukrainienne, fondatrice du choeur Music Chaine for Ukraine.

> Programme : Les stagiaires participeront au concert de clôture James Bond Symphonique du 29 juillet, avec Romain Leleu à la trompette, Vincent Beer-Demander à la mandoline, et le choeur du festival.

Il y aura des pièces composées par Vincent Beer-Demander d’après les thèmes de James Bond et d’autres arrangements.

> Niveau : Ce stage s’adresse à tous les musiciens amateurs désireux de se perfectionner en jouant avec d’autres. Il est prévu afin que chacun puisse, à son niveau, parfaire sa technique et développer son expression musicale dans un projet collectif. Les chanteurs recevront les partitions et bandes sons en mai pour travailler leurs parties avant le stage.

> Effectif : L’effectif du chœur est limité à 40 chanteurs, les inscriptions étant prises par ordre d’arrivée.

> Journée type / 3 sessions de travail par jour

> Horaire : 9h à 12h30 / 14h à 17h00

Lundi mardi et mercredi : 1h de technique psychophonie ou Alexander le matin puis répétitions idem l’après midi :

Jeudi, vendredi et samedi : répétitions pour le concert

Une séance de bain sonore d’une heure sera donnée par Arnaud Capelli (Sonothérapeuthe)

Rencontre avec les solistes du Festival 1001 Notes

> Tarifs

20,00 € I adhésion à 1001 Notes (5 € pour les moins de 25 ans)

290,00 € I frais pédagogique ( concerts offerts au festival )

Chèques Vacances acceptés.

Pour toute question sur les tarifs et le règlement, merci de contacter billetterie@festival1001notes.com

> Equipe pédagogique

Lynda Bisch a été formée au conservatoire du 10eme arrondissement de Paris ainsi qu’ à la maîtrise de Notre-Dame de Paris, où elle a chanté sous la direction de chefs d’orchestre renommés. En 2019, elle a fondé la compagnie Fauvelle réunissant musique et spectacle vivant. Elle a notamment crée le spectacle MUR MUR avec le Kollektiv 4, produit par l’opéra de Limoges. Elle est actuellement assistante vocale sur la plateforme participative Unisson de l’opéra de Limoges.

Vincent Beer-Demander est un mandoliniste, compositeur et directeur musical. Formé à l’Ecole Nationale d’Argenteuil, haut lieu de la Mandoline en France, est connu pour ses collaborations éclectiques et multiples et son aspiration sans borne à explorer de nouvelles facettes de son instrument. Passionné par la transmission de sa passion, il est à l’origine d’une académie populaire dans les quartiers de Marseille et de plusieurs classes en conservatoires.

Alisa Litvak, une réfugiée ukrainienne en France depuis le début de la guerre, dirige un chœur de femmes composé de 23 chanteuses pour ce concert. La tradition chorale ukrainienne, qu’elle soit sacrée ou folklorique, est un reflet de l’identité et de la richesse culturelle du peuple ukrainien.

stage choeur