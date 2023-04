Stage de piano Patinoire Olympique de Limoges, 24 juillet 2023, Limoges.

Stage de piano Lundi 24 juillet, 10h00 Patinoire Olympique de Limoges de 40€ à 60€

Dates : 25 au 29 juillet 2023

Âge : tous âges

Niveaux requis : ce stage s’adresse à tous pianistes amateurs ou futures professionnels désireux d’aborder un répertoire actuel et virtuose et de s’amuser au piano !

Le Festival 1001 Notes a lieu la dernière semaine du 25 au 29 juillet dans la Patinoire Olympique de Limoges. Le festival propose une nouvelle approche de la musique classique en mariant les styles, en parcourant les époques et en balayant les codes les plus superflus.

Le Festival 1001 Notes ambitionne d’élargir le public de la musique classique en s’éloignant des clichés et en donnant à ce répertoire une

saveur actuelle. En 2023, il invitera des artistes comme Mourad Merzouki, Nemanja Radulovic, Romain Leleu, Oxmo Puccino, Nicolas Horvath…

> Description du stage : Nicolas Horvath est un pianiste célèbre pour ses explorations musicales sans borne, est non seulement un redécouvreur de compositeurs méconnus ou injustement oubliés mais aussi oubliés tels que Moondog, Germaine Tailleferre ou des œuvres injustement oubliées telle que le Christus de Liszt ou La Chute de la Maison d’Usher de Debussy… mais aussi un passionné de la musique de notre temps. Il commande et crée un vaste répertoire auprès de plus de 120 compositeurs pour son projet d’Hommages à Philip Glass) et collabore avec les plus grands compositeurs du monde entier tels que : Terry Riley, Régis Campo, Mamoru Fujieda.

Nicolas Horvath interprète en concert la musique de compositeur de musique de films (Vladimir Cosma, John Williams, Yann Tiersen, Tim Burton, Studio Ghibli …) , de jeux vidéos ( Final Fantasy, Little Big Adventure, Magician Lord, Zelda..).

> Programme : lors du cours de 40 minutes, les stagiaires pourront travailler les musiques de leur choix, musique de jeux vidéos, film, cover…

> Effectif : L’effectif du cour est limité à 4 pianiste.

> Tarifs

60 € le cours particulier

40 € le cours collectif (maximum de 4 personnes)

> Inscriptions : https://festival1001notes.com/1001-activites/stagie-de-piano-pop-culture

Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T19:30:00+02:00

piano pop culture