Stage Patinoire Patinoire Olympique de Limoges, 10 avril 2023, Limoges. Stage Patinoire 10 avril – 10 mai Patinoire Olympique de Limoges Lancement de la campagne « STAGE PÂQUES ».

Du lundi 10 au vendredi 14, la Patinoire de Limoges vous propose un stage de patinage, encadré par un moniteur glace.

Stage accessible dès 4 ans.

Pour plus de renseignements ou vous inscrire, ==> sports.patinoire@limoges.fr Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:sports.patinoire@limoges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T15:00:00+02:00 – 2023-04-10T16:00:00+02:00

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00

