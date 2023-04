Gala CPAL Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Gala CPAL Patinoire Olympique de Limoges, 31 mars 2023, Limoges. Gala CPAL Vendredi 31 mars, 20h00 Patinoire Olympique de Limoges Le Gala de fin de saison approche à grands pas

Cette année,nos patineurs vous présenterons des chorégraphies autour des comédies musicales

Vous pouvez venir les applaudir le 31 mars 2023 à 20h . Qui dit Gala dit réservation de places . Vous pouvez déjà les réserver aux horaires d’entraînement auprès des membres du bureau.

Les places sont à 6 euros pour les enfants et étudiants de 3 à 18 ans , et 12 euros pour les adultes et gratuits pour les moins de trois ans . Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:00:00+02:00 – 2023-03-31T23:30:00+02:00

2023-03-31T20:00:00+02:00 – 2023-03-31T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Patinoire Olympique de Limoges Adresse Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Patinoire Olympique de Limoges Limoges

Patinoire Olympique de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Gala CPAL Patinoire Olympique de Limoges 2023-03-31 was last modified: by Gala CPAL Patinoire Olympique de Limoges Patinoire Olympique de Limoges 31 mars 2023 Limoges Patinoire olympique de Limoges : Limoges

Limoges Haute-Vienne