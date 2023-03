Coupe Celadon Patinoire olympique de Limoges : Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Coupe Celadon Patinoire olympique de Limoges :, 11 mars 2023, Limoges. Coupe Celadon 11 mars – 9 avril Patinoire olympique de Limoges : En raison de la Coupe Celadon de Patinage Artistique, organisée par le Club Patinage Artistique Limoges, il n’y aura pas de séances publiques le weekend du 11 et 12 Mars 2023.

En revanche, n’hésitez pas à venir admirer et encourager les patineurs.

Horaires :

– Samedi 25 de 8h à 21h

– Dimanche 26 de 7h30 à 17h

Patinoire olympique de Limoges : Boulevard des Petits Carmes 87000 Limoges

2023-03-11T08:00:00+01:00 – 2023-03-11T21:00:00+01:00

2023-04-09T08:00:00+02:00 – 2023-04-09T08:30:00+02:00

