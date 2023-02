Soirée Années 80’S Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Soirée Années 80’S Patinoire Olympique de Limoges, 17 février 2023, Limoges. Soirée Années 80’S Vendredi 17 février, 21h00 Patinoire Olympique de Limoges Soirée Musicale Patinoire de Limoges Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine SOIREE MUSICALE DE FEVRIER !!

La patinoire olympique de la Ville de Limoges vous propose une « nuit de folie »

Et qui dit années 80’s, dit grosse ambiance appréciée de tous

On vous donne rendez-vous le vendredi 17 février 2023, dès 21h pour la soirée « ANNEES 80’S »

Au programme de la soirée : patinage et bonne humeur, le tout « jukeboxé » par notre DJ Music and Geek

Tarif = entrée classique, alors n’hésitez pas et venez nombreux pour une bonne soirée bien rétro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T21:00:00+01:00

2023-02-17T23:30:00+01:00

